Карпати розгромили Металіст, Металург розібрався з Чернігівом: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29-го жовтня, відбувся 1 матч у 14-у турі Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
14 тур, 29 жовтня
Карпати - Металіст 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Невес, 2:0 - 23 Чачуа, 3:0 - 55 Костенко
Чернігів - МФК Металург 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 22 Буряк, 0:2 - 37 Сад, 0:3 - 90 Фальковський
СК Полтава - Кремінь 4:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 1 Копитов, 1:1 - 4 Галоян, 2:1 - 6 Вівдич, 3:1 - 21 Горжуй, 4:1 - 90+1 Копитов
Один матч призупинено через повітряну тривогу:
13:30 Діназ - Лівий берег
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