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Карпати розгромили Металіст, Металург розібрався з Чернігівом: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 14 туру Першої ліги
Сьогодні 15:50 421 0
Карпати розгромили Металіст, Металург розібрався з Чернігівом: результати матчів Першої ліги
#Діназ, #Карпати, #Кремінь, #Лівий берег, #Металіст, #МФК Металург, #Чемпіонат України, Перша ліга, #СК Полтава, #Чернігів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29-го жовтня, відбувся 1 матч у 14-у турі Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
14 тур, 29 жовтня

Карпати - Металіст 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Невес, 2:0 - 23 Чачуа, 3:0 - 55 Костенко

Чернігів - МФК Металург 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 22 Буряк, 0:2 - 37 Сад, 0:3 - 90 Фальковський

СК Полтава - Кремінь 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 1 Копитов, 1:1 - 4  Галоян, 2:1 - 6 Вівдич, 3:1 - 21 Горжуй, 4:1 - 90+1 Копитов

Один матч призупинено через повітряну тривогу:

13:30 Діназ - Лівий берег

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