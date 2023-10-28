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Зоря - Полісся: стартові склади команд на матч 12 туру УПЛ

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд
Сьогодні 15:19 199 0
Зоря - Полісся: стартові склади команд на матч 12 туру УПЛ
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграє з Поліссям у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Зоря: Турбаєвський, Данченко, Джордан, Батагов, Яцик, Кирюханцев, Вантух, Жан Клод, Мічін, Горбач, Герреро

Полісся: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Шаповал, Тейлор, Танковський, Мустафаєв, Кушніренко, Козак, Макуана, Аріелсон

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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