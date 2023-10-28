Зоря - Полісся: стартові склади команд на матч 12 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря зіграє з Поліссям у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Зоря: Турбаєвський, Данченко, Джордан, Батагов, Яцик, Кирюханцев, Вантух, Жан Клод, Мічін, Горбач, Герреро
Полісся: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Шаповал, Тейлор, Танковський, Мустафаєв, Кушніренко, Козак, Макуана, Аріелсон
Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.
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