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Мудрик пропустить матч з Брентфордом через м'язове пошкодження

Сьогодні 14:29 245 0
Мудрик пропустить матч з Брентфордом через м'язове пошкодження
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Енцо Фернандес

Джерело - Football London.

Михайло Мудрик та Енцо Фернандес не потрапили до заявки Челсі на матч 10-го туру АПЛ проти Брентфорда через травми.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"І Енцо, і Міша відчули щось під час вчорашнього тренування, у обох легкі м’язові травми. Ми сподівалися, що вони будуть в порядку, але, на жаль, вони не зовсім готові. Жодне з пошкоджень не є великою проблемою, але ми не хотіли ризикувати", - сказав Почеттіно.

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