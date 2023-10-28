Мудрик пропустить матч з Брентфордом через м'язове пошкодження

Михайло Мудрик та Енцо Фернандес не потрапили до заявки Челсі на матч 10-го туру АПЛ проти Брентфорда через травми.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"І Енцо, і Міша відчули щось під час вчорашнього тренування, у обох легкі м’язові травми. Ми сподівалися, що вони будуть в порядку, але, на жаль, вони не зовсім готові. Жодне з пошкоджень не є великою проблемою, але ми не хотіли ризикувати", - сказав Почеттіно.