Мудрик пропустить матч з Брентфордом через м'язове пошкодження

Джерело - Football London.
Михайло Мудрик та Енцо Фернандес не потрапили до заявки Челсі на матч 10-го туру АПЛ проти Брентфорда через травми.
Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.
"І Енцо, і Міша відчули щось під час вчорашнього тренування, у обох легкі м’язові травми. Ми сподівалися, що вони будуть в порядку, але, на жаль, вони не зовсім готові. Жодне з пошкоджень не є великою проблемою, але ми не хотіли ризикувати", - сказав Почеттіно.
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