Джерело - Чемпіон.
У матчі 11 туру іспанської Ла-Ліги Жирона вдома обіграла Сельту.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Український нападник Жирони Артем Довбик вийшов у стартовому складі та був замінений на 67-й хвилині гри. Віктор Циганков вийшов на поле на 79-й хвилині.
Перемога дозволила Жироні набрати 28 очок та стати лідером чемпіонату Іспанії.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
11 тур, 27 жовтня
Жирона - Сельта 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+1 Еррера
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