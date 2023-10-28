Головне
Збірна України поступилась Греції у Лізі націй
Вчора 21:22 628
Ф’юрі переважив Нганну на церемонії зважування
Вчора 22:07 448
УАФ звернулася до УЄФА через включення кримських клубів до РФС
Вчора 18:42 499
Снігур вийшла у півфінал турніру у Глазго
Вчора 17:08 520
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Вчора 16:00 3085
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Вчора 15:53 2858
Скаути європейських клубів переглядали Судакова на матчах Шахтаря
Вчора 13:32 628
Ребров отримав унікальний номер у історії Тоттенгема
Вчора 10:41 976
Ягупова може стати гравчинею тижня в Євролізі
Вчора 09:31 547
Ліверпуль розгромив Тулузу, Ракув з асистом Кочергіна зіграв внічию зі Спортінгом: результати 3 туру Ліги Європи
26.10.2023 23:58 1119
Прямі трансляції

Жирона з Довбиком та Циганковим дотиснула Сельту в 11 турі Ла-Ліги

Жирона очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії
Сьогодні 00:04 428 0
Жирона з Довбиком та Циганковим дотиснула Сельту в 11 турі Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Жирона, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру іспанської Ла-Ліги Жирона вдома обіграла Сельту.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Український нападник Жирони Артем Довбик вийшов у стартовому складі та був замінений на 67-й хвилині гри. Віктор Циганков вийшов на поле на 79-й хвилині.

Перемога дозволила Жироні набрати 28 очок та стати лідером чемпіонату Іспанії.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

11 тур, 27 жовтня

Жирона - Сельта 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+1 Еррера

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 3085
Як зараз виглядає Супряга: у мережі з'явилося відео заняття динамівця у спортзалі Як зараз виглядає Супряга: у мережі з'явилося відео заняття динамівця у спортзалі 1444
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 31256
Ребров отримав унікальний номер у історії Тоттенгема Ребров отримав унікальний номер у історії Тоттенгема 976
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол 2858
Тоттенгем завітає в гості до Крістал Пелес: розклад матчів АПЛ Тоттенгем завітає в гості до Крістал Пелес: розклад матчів АПЛ 1014
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21365
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25060 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136849
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306629
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2311 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 25105 1