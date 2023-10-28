Жирона очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру іспанської Ла-Ліги Жирона вдома обіграла Сельту.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Український нападник Жирони Артем Довбик вийшов у стартовому складі та був замінений на 67-й хвилині гри. Віктор Циганков вийшов на поле на 79-й хвилині.

Перемога дозволила Жироні набрати 28 очок та стати лідером чемпіонату Іспанії.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

11 тур, 27 жовтня

Жирона - Сельта 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+1 Еррера

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