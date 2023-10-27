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Майнц вирвав нічию у Бохума в 9 турі Бундесліги

Майнц вирвав нічию у Бохума в 9 турі Бундесліги
Вчора 23:28 235 0
Майнц вирвав нічию у Бохума в 9 турі Бундесліги
#Бохум, #Майнц

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру німецької Бундесліги Бохум вдома зіграв внічию із Майнцом.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Український захисник Бохума Іван Ордець, який виступає на правах оренди з московського Динамо, травмувався та був замінений на 33-й хвилині гри.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

9 тур, 27 жовтня

Бохум - Майнц 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Штегер (пен), 1:1 - 59 Шлоттербек (автогол), 2:1 - 82 Шлоттербек, 2:2 - 90+6 Краусс

Раніше повідомлялося, що Майнц розірве контракт з Ель-Газі через підтримку Палестини.

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