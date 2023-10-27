Реал готує трансфер голкіпера Ювентуса

Польський голкіпер може змінити клуб

Реал цікавиться голкіпером Ювентуса Войцехом Щенсним.

Про це повідомляє Fichajes.

Реал вважає 33-річного поляка альтернативою Кепі Аррісабалазі й упевнені, що гравця Ювентуса можна буде придбати за нижчу ціну, ніж Кепу.

Щенсни розглядають як дублера Тібо Куртуа після повернення бельгійця. Що говорить про те, що на Андрія Луніна в Мадриді більше не розраховують.

Контракт Щенсни з Ювентусом розрахований до літа 2025 року. 33-поляк виступає за туринський клуб із 2017 року.

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