Суд розглядає подовження тримання Коломойського під вартою

Шевченківський райсуд Києва сьогодні почав розглядати подовження тримання під вартою бізнесмена, колишнього власника ФК Дніпро.

Про це повідомляє ТСН.

Суддя Олена Мєлєшак розглядає клопотання сторони обвинувачення про продовження тримання Коломойського під вартою. 24 жовтня суд розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу і постановив залишити його під вартою.

Коломойському оголосили три підозри: перша - щодо шахрайства та відмивання майна, друга була щодо заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку, третя – щодо легалізації коштів, частина з яких перераховувалася на ТОВ ФК Дніпро.

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