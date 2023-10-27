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Реал може перейменувати тренувальну базу клубу на честь Переса

Сьогодні 14:33 320 0
Реал може перейменувати тренувальну базу клубу на честь Переса
#Реал Мадрид, #Флорентіно Перес

Джерело - офіційний сайт Реала.

На 11 листопада заплановано проведення щорічної Генеральної асамблеї Реала.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

На неї буде винесене питання про перейменування тренувальної бази клубу в Вальдебабас на Real Madrid Sport City Florentino Pérez. Більше 1000 сосьос клубу підписали про це петицію, і таким чином це питання буде винесене на голосування у порядку денному асамблеї.

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Крім цього, будуть розглянуті питання про призначення Хосе Мартінеса Санчеса Піррі почесним президентом Реала, а також пропозиція угоди про надання Раді директорів клубу права брати у борг для фінансування робіт з реконструкції Сантьяго Бернабеу.

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