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Тоналі може зіграти у наступному турі АПЛ проти Вулвергемптона

"Сороки" ще не отримали офіційного підтвердження рішення про дискваліфікацію
Сьогодні 14:19 331 0
Тоналі може зіграти у наступному турі АПЛ проти Вулвергемптона
#Ньюкасл Юнайтед, #Сандро Тоналі

Джерело - Daily Mail.

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі, який отримав 10-місячну дискваліфікацію за ставки, має шанс зіграти проти  Вулвергемптона в наступному турі АПЛ.

Про це заявив головний тренер "сорок" Едді Гау.

"Сороки" ще не отримали офіційного підтвердження рішення про дискваліфікацію.

  Гау: Ньюкасл не заслуговував на поразку від Боруссії

У четвер глава італійської футбольної асоціації Габріеле Гравіна підтвердив, що було досягнуто згоди про 10-місячне відсторонення гравця, включаючи вісім місяців терапії.

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