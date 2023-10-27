Тоналі може зіграти у наступному турі АПЛ проти Вулвергемптона

Джерело - Daily Mail.
Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі, який отримав 10-місячну дискваліфікацію за ставки, має шанс зіграти проти Вулвергемптона в наступному турі АПЛ.
Про це заявив головний тренер "сорок" Едді Гау.
"Сороки" ще не отримали офіційного підтвердження рішення про дискваліфікацію.
Гау: Ньюкасл не заслуговував на поразку від Боруссії
У четвер глава італійської футбольної асоціації Габріеле Гравіна підтвердив, що було досягнуто згоди про 10-місячне відсторонення гравця, включаючи вісім місяців терапії.
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