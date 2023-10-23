Львівська асоціація футболу буде вимагатися скликання конгресу та повного перезавантаження керівництва УАФ

Львівська асоціація футболу вимагатиме відставки чинного керівництва УАФ.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко. Я трошки подізнавався і наскільки мені розповіли, він від початку повномасштабного вторгнення повністю ігнорує керівництво УАФ. Він не з'являвся на жодному з засідань виконкомів, у тому числі тих, які проводилися онлайн.

Львів взагалі ігнорує усі листування: як офіційні, так і у групах. З того, що відомо мені, Львівська асоціація вже провела свій виконком, вже призначена дата конференції, де буде вимагатися скликання конгресу та повного перезавантаження керівництва УАФ.

Львівська асоціація непублічно проти чинного керівництва УАФ. Таким чином 23 з 25 обласних асоціацій хочуть змін", - повідомив Вацко.