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УАФ затвердила дати чвертьфінальних матчів Кубка України

Визначено місце та час чвертьфінальних матчів Кубка України
Сьогодні 16:25 97 0
УАФ затвердила дати чвертьфінальних матчів Кубка України
#Кубок України

Джерело - УАФ.

УАФ затвердила дати та місце матчів 1/4 фіналу Кубка України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Кубок України. 1/4 фіналу

  • 30 жовтня 15:00. Вікторія (Суми) — Шахтар (Донецьк). Київ, стадіон Лівий берег
  • 01 листопада 15:00. Чорноморець (Одеса) — Зоря (Луганськ). Одеса, стадіон Чорноморець.
  • 02 листопада 13:00. Полісся (Житомир) — Олександрія (Олександрія). Житомир, Центральний міський стадіон Полісся
  • 02 листопада 17:00. Оболонь (Київ) — Ворскла (Полтава). Київ, Оболонь-Арена.

Переможці чвертьфіналів зіграють у 1/2 фіналу – цей раунд турніру заплановано на 3 квітня. Фінал Кубку України заплановано на 15 травня 2024 року.

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