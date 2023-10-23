УАФ затвердила дати чвертьфінальних матчів Кубка України

Визначено місце та час чвертьфінальних матчів Кубка України

Джерело - УАФ.

УАФ затвердила дати та місце матчів 1/4 фіналу Кубка України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Кубок України. 1/4 фіналу

30 жовтня 15:00. Вікторія (Суми) — Шахтар (Донецьк). Київ, стадіон Лівий берег

01 листопада 15:00. Чорноморець (Одеса) — Зоря (Луганськ). Одеса, стадіон Чорноморець.

02 листопада 13:00. Полісся (Житомир) — Олександрія (Олександрія). Житомир, Центральний міський стадіон Полісся

02 листопада 17:00. Оболонь (Київ) — Ворскла (Полтава). Київ, Оболонь-Арена.

Переможці чвертьфіналів зіграють у 1/2 фіналу – цей раунд турніру заплановано на 3 квітня. Фінал Кубку України заплановано на 15 травня 2024 року.