Головне
Динамо зазнало поразки від Дніпра-1 в 11 турі УПЛ
Вчора 19:00 941
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
Сьогодні 12:06 18335 2
Шахтар розірвав контракт з Роспутьком, який втік у росію
Сьогодні 11:10 280
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34!
Сьогодні 10:33 6577
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:30 75776
Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі
Сьогодні 09:30 339743 5
Монфіс переміг росіянина у фіналу турніру в Стокгольмі
Сьогодні 08:50 652
Барселона - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:12 468
Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Альмерію, Барселона дотисла Атлетік: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:55 1410
Ферстаппен виграв Гран-прі США, стартуючи шостим
Вчора 23:40 366
Прямі трансляції

Бескоровайний: Думаю, тренери збірної України про мене знають

Сьогодні 13:37 195 0
Бескоровайний: Думаю, тренери збірної України про мене знають

Джерело - Чемпіон.

Захисник Кривбаса Данило Бескоровайний готовий до виклику у збірну України.

Про це він заявив після перемоги над Металістом 1925 (3:1)

"Думаю, кожен гравець хоче виступати у збірній України. Але тренерам видніше. Вони все бачать. Думаю, вони про мене знають.

Якщо вони будуть бачити, що я вже готовий до виклику, то вони мене викличуть. Якщо команда продовжить так грати і я буду виконувати свою роботу, то я отримаю шанс", - сказав Бескоровайний.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією 1517
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса 18335 2
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34! Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34! 6577
Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі 339743 5
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 32439
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 75776
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154702 7
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50873 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81382
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84216 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 28889
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136718