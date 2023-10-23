Бескоровайний: Думаю, тренери збірної України про мене знають

Захисник Кривбаса Данило Бескоровайний готовий до виклику у збірну України.

Про це він заявив після перемоги над Металістом 1925 (3:1)

"Думаю, кожен гравець хоче виступати у збірній України. Але тренерам видніше. Вони все бачать. Думаю, вони про мене знають.

Якщо вони будуть бачити, що я вже готовий до виклику, то вони мене викличуть. Якщо команда продовжить так грати і я буду виконувати свою роботу, то я отримаю шанс", - сказав Бескоровайний.