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Каррі: Керр ніколи не ставить себе вище або нижче когось

Сьогодні 12:52 122 0
Каррі: Керр ніколи не ставить себе вище або нижче когось
Фото: Getty Images
#Голден Стейт

Джерело - Yahoo Sports.

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі розповів головного тренера команди Стіва Керра.

Про це він розповів Yahoo! Sports.

"Він ніколи не ставить себе вище або нижче когось, але з ним йде вогонь. Навіть просто його готовність співпрацювати з тренерським штабом та з нами гравцями. Він не той, хто буде казати, що він головна причина чогось, навіть попри те, що він був надзвичайно, ми всі знаємо, надзвичайно цінним для нас і нашого успіху.

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Це полягало лише в тому, щоб мати можливість відпустити панування і сказати: "Ось, хлопці, тренер", і навколо цього також виникла культура", - сказав Каррі.

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