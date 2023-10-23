Каррі: Керр ніколи не ставить себе вище або нижче когось

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі розповів головного тренера команди Стіва Керра.

Про це він розповів Yahoo! Sports.

"Він ніколи не ставить себе вище або нижче когось, але з ним йде вогонь. Навіть просто його готовність співпрацювати з тренерським штабом та з нами гравцями. Він не той, хто буде казати, що він головна причина чогось, навіть попри те, що він був надзвичайно, ми всі знаємо, надзвичайно цінним для нас і нашого успіху.