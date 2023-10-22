Джерело - Чемпіон.
Полісся на виїзді переграло Ворсклу в межах 11 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 22 жовтня
Ворскла - Полісся 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Кушніренко (пен), 0:2 - 54 Макуана, 0:3 - 90+2 Шастал
Склади команд:
Ворскла: Ісенко, Бацула, Сантана (Хрипчук, 63), Павлюк, Пердута, Челядін, Корнієнко (Феліпе, 63), Нестеренко (Черниш, 78), Скляр, Кане, Степанюк
Запасні: Домолега, Єрмолов, Крупський, Рамірес, Оденцов, Якубу, Островський
Полісся: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Кушніренко, Крушинський (Грицук, 46), Макуана (Тейлор, 73), Огіря, Козак, Аріелсон (Шастал, 66)
Запасні: Кудрик, Гітченко, Мозес, Мустафаєв, Шаповал, Янаков, Поспєлов
Попередження: Челядін 15, Скляр 22, Кушніренко 38, Смоляков 44, Сантана 56, Степанюк 75
Вилучення: Хрипчук 90
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