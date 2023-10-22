Головне
Динамо зазнало поразки від Дніпра-1 в 11 турі УПЛ
Вчора 19:00 693
Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Альмерію, Барселона дотисла Атлетік: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:55 953
Ферстаппен виграв Гран-прі США, стартуючи шостим
Вчора 23:40 129
14 клубів УПЛ наблизилися до створення телепулу на друге коло
Вчора 22:35 363
Запоріжжя програло БК Рівне, Будівельник здолав Прикарпаття-Говерлу: результати матчів Суперліги
Вчора 22:18 183
Барселона - Шахтар: онлайн-трансляція
Вчора 21:54 184
Довбик - у трійці найкращих гравців матчу Жирона - Альмерія
Вчора 20:17 577
Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією
Вчора 18:11 1295
Полісся здобуло виїзну перемогу над Ворсклою в 11 турі УПЛ
Вчора 17:01 327
Барселона - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Вчора 16:43 425
Прямі трансляції

Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Альмерію, Барселона дотисла Атлетік: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 10-го туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 953 0
Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Альмерію, Барселона дотисла Атлетік: результати матчів Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Альмерія, #Атлетік, #Барселона, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Райо Вальєкано, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У межах 10-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
10 тур, 22 жовтня

Лас-Пальмас - Райо Вальєкано 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Бебе (пен)

Жирона - Альмерія 5:2 (3:2)

Голи: 0:1 - 2 Баптістан, 0:2 - 24 Баптістан, 1:2 - 37 Мартін, 2:2 - 39 Довбик, 3:2 - 43 Довбик, 4:2 - 71 Савіо, 5:2 - 85 Стуані

Українець Артем Довбик вийшов у основі та відзначився дублем, після чого був замінений на 67-й хвилині.

Вільярреал - Алавес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Саму, 1:1 - 65 Морено (пен)

Барселона - Атлетік 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 80 Гую

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Лінекер – про супергол Мудрика: "Він точно не мав на увазі удар" Лінекер – про супергол Мудрика: "Він точно не мав на увазі удар" 2241 1
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 32203
Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією 1295
Металіст - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Металіст - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1236
Прикарпаття - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1377
Металург - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Металург - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1224
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16618
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 28854
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 41069 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 53342
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 94568
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3102