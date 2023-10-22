Ліон поступився Клермону, Монако переграло Мец: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 жовтня, відбулося 6 матчів у межах 9 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
9 тур, 22 жовтня
Лор'ян - Ренн 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 4 автогол Омарі, 1:1 - 21 Бла, 2:1 - 45+1 Туре
Лілль - Брест 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 6 Язіджі
Нант - Монпельє 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Молле, 2:0 - 74 Бамба
Тулуза - Реймс 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Річардсон, 1:1 - 52 Даллінга
Монако - Мец 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 4 Камара, 1:1 - 42 Головін, 2:1 - 55 Головін
Ліон - Клермон 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Чам, 0:2 - 35 Маньєн, 1:2 - 54 автогол Ож'є
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