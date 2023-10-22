Рома здолала Монцу, Салернітана врятувала нічию з Кальярі: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 жовтня, у 9-му турі італійської Серії А Рома святкувала перемогу над Монцею.
Чемпіонат Італії - Серія А
9 тур, 22 жовтня
Рома - Монца 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90 Ель-Шаараві
Болонья - Фрозіноне 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Фергюсон, 2:0 - 22 Де Сільвестрі, 2:1 - 63 Суле (пен)
Салернітана - Кальярі 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 79 Лувумбу, 1:1 - 86 Діа, 1:2 - 88 Віола, 2:2 - 90+4 Діа (пен)
Сьогодні, 22 жовтня, у 9-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:
19:00. Аталанта - Дженоа
21:45. Мілан - Ювентус
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