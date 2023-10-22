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Дженоа з Маліновським програла Аталанті, Рома здолала Монцу: результати матчів Серії А

Результати матчів 9 туру Серії А
Сьогодні 20:58 569 0
Дженоа з Маліновським програла Аталанті, Рома здолала Монцу: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Дженоа, #Руслан Маліновський, #Мілан, #Монца, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 жовтня, у 9-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А 
9 тур, 22 жовтня

Рома - Монца 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90 Ель-Шаараві

Болонья - Фрозіноне 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Фергюсон, 2:0 - 22 Де Сільвестрі, 2:1 - 63 Суле (пен)

Салернітана - Кальярі 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Лувумбу, 1:1 - 86 Діа, 1:2 - 88 Віола, 2:2 - 90+4 Діа (пен)

Аталанта - Дженоа 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Лукман, 2:0 - 90+5 Едерсон

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський вийшов у старті і провів на полі 84 хвилини.

Сьогодні, 22 жовтня, у 9-му турі італійської Серії А відбудеться ще один матч:

21:45. Мілан - Ювентус

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