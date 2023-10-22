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Рух розгромив Верес у 11 турі УПЛ

Сьогодні 14:53 81 0
Рух розгромив Верес у 11 турі УПЛ
#Верес, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес зазнав поразки від львівського Руху. 

Матч завершився з рахунком 5:2. У складі львівської команди дубль оформив Пастух.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 22 жовтня

Верес - Рух 2:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Теслюк, 0:2 - 33 Климчук, 0:3 - 65 Пастух, 1:3 - 82 Сікейра, 1:4 - 86 Пастух, 1:5 - 88 Квасниця, 2:5 - 90 Балан

Верес: Паст, Курко, Балан, Шевченко, Кучеренко, Станіслав Шарай (Кухарук, 62), Кльоц, Владислав Шарай, Кучеров (Яго, 62), Світюха (Ковалюк, 46), Гайдучик (Марусич, 62).

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман (Лях, 73), Підгурський (Таллес, 46), Сапуга, Пастух, Теслюк (Квасниця, 57), Руніч (Соломон, 73), Климчук (Плюман, 73)

Попередження: Балан (21), Кучеров (32), Гайдучик (60), Кухарук (90+3) - Дідик (44), Пастух (66).

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