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Мюллер встановив новий рекорд в Бундеслізі

Сьогодні 15:24 217 0
Мюллер встановив новий рекорд в Бундеслізі
Фото Getty Images
#Баварія

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Томас Мюллер встановив новий рекорд в історії турніру, здобувши свою 323-у перемогу в чемпіонаті Німеччини, провівши при цьому 449 матчів. Цей рекорд належав Мануелю Ноєру, який мав в активі 322 перемоги.

Про це повідомляє Орta.

У 8-му турі Бундесліги Баварія здобула перемогу на виїзді над Майнцем з рахунком 3:1.

У поточному сезоні Мюллер зробив 3 гольових передачі в 9 матчах в різних турнірах.

Баварія зараз посідає третє місце в Бундеслізі. Наступний матч команди запланований на 24 жовтня проти Галатасарая на виїзді в Лізі чемпіонів.

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