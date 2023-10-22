Мюллер встановив новий рекорд в Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Томас Мюллер встановив новий рекорд в історії турніру, здобувши свою 323-у перемогу в чемпіонаті Німеччини, провівши при цьому 449 матчів. Цей рекорд належав Мануелю Ноєру, який мав в активі 322 перемоги.

Про це повідомляє Орta.

У 8-му турі Бундесліги Баварія здобула перемогу на виїзді над Майнцем з рахунком 3:1.

У поточному сезоні Мюллер зробив 3 гольових передачі в 9 матчах в різних турнірах.

Баварія зараз посідає третє місце в Бундеслізі. Наступний матч команди запланований на 24 жовтня проти Галатасарая на виїзді в Лізі чемпіонів.