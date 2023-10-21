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Срна: Усі моменти, які створили, були "шахтарівськими"

Срна прокоментував перемогу Шахтаря над ЛНЗ
Сьогодні 20:52 123 0
Срна: Усі моменти, які створили, були "шахтарівськими"
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - Tribuna.com.

Матч Шахтар - ЛНЗ (3:0) у 11-у турі УПЛ був не найкращим у виконанні "гірників".

Про це заявив в.о. головного тренера донецької команди Дарійо Срна.

"Важка гра. Як завжди після збірних. Не можу сказати, що найкраща гра Шахтаря. Але я бачу та відчуваю, що це вже по-іншому. Усі моменти, які створили – були "шахтарівськими". Тому ця перемога дуже важлива для хлопців, для впевненості. Ми повернулися туди, де маємо бути – забивати багато голів, створювати моменти. З іншого боку, є ще над чим працювати. Будемо аналізувати.

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Я привітав хлопців. Для мене цих три дні були емоційними та душевними. Вони показали у багатьох моментах, що вміють грати у "шахтарівський" футбол, через пас. Нас тішить, що ми до цього повертаємося. Хочу сказати дякую за довіру президенту, гендиректору, вболівальникам. Але це тільки початок. Хочу сказати одне – пишаюся бути тренером такої команди, як наша. Хоч 3, хоч 7 днів.

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Чи задоволений я на 100%? Ні. Були моменти, де стояли далеко, не пресингували. Кутові – болюча тема. Однак радий, що в атаці було багато моментів", - сказав Срна.

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