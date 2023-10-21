Головне
Помер легендарний сер Боббі Чарльтон
Сьогодні 18:21 59
Президент УЄФА хоче, щоб Італія перемогла Україну у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 17:35 424
Чорноморець розібрався з Минаєм у 11 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 178
Ліверпуль у більшості здолав Евертон Миколенка: результати матчів АПЛ
Сьогодні 16:32 207
Карпати обіграли Ниву, Агробізнес розгромив Хуст: результати 13 туру Першої ліги
Сьогодні 15:41 414
Гірн: Усик фізично не буде готовий битися 23 грудня
Сьогодні 12:10 394
Нова Зеландія розгромила Аргентину та вийшла у фінал Кубка світу
Сьогодні 09:42 656
Шахтар прийме ЛНЗ: розклад матчів УПЛ на 21 жовтня
Сьогодні 09:10 795
Тризуб переграв Харківських Берсерків у матчі чемпіонату України
Вчора 22:20 323
Кривбас розібрався з Металістом 1925 у 11 турі УПЛ
Вчора 21:15 508
Прямі трансляції

Помер легендарний сер Боббі Чарльтон

Сьогодні 18:21 59 0
Помер легендарний сер Боббі Чарльтон
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії сер Боббі Чарльтон помер у віці 86 років.

Про це повідомляє BBC.

Чарльтон виграв 106 матчів за збірну Англії і тріумфував на чемпіонаті світу 1966-го року.

Протягом 17-річної кар'єри в першій команді Манчестер Юнайтед він виграв три чемпіонські титули, Кубок Європейських чемпіонів і Кубок Англії.

Сім'я Чарльтона повідомила, що він "пішов з життя мирно рано вранці в суботу".

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України гратиме за незаповнених трибун проти Італії Збірна України гратиме за незаповнених трибун проти Італії 969
Прикарпаття - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 791
Шахтар прийме ЛНЗ: розклад матчів УПЛ на 21 жовтня Шахтар прийме ЛНЗ: розклад матчів УПЛ на 21 жовтня 795
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан 4836
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 31053
Нива (Бузова) - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Нива (Бузова) - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1116
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154667 7
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18585 3
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84183 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 58015 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42638 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 24869 1