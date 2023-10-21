Помер легендарний сер Боббі Чарльтон

Джерело - Чемпіон.
Легендарний гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії сер Боббі Чарльтон помер у віці 86 років.
Про це повідомляє BBC.
Чарльтон виграв 106 матчів за збірну Англії і тріумфував на чемпіонаті світу 1966-го року.
Протягом 17-річної кар'єри в першій команді Манчестер Юнайтед він виграв три чемпіонські титули, Кубок Європейських чемпіонів і Кубок Англії.
Сім'я Чарльтона повідомила, що він "пішов з життя мирно рано вранці в суботу".
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!