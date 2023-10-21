Наполі переміг Верону, Інтер розібрався з Торіно: результати матчів Серії А

Результати матчів 9-го туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21-го жовтня, відбувся 1 матч у межах 9-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

9 тур, 21 жовтня

Верона - Наполі 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 27 Політано, 0:2 - 43 Кварацхелія, 0:3 - 55 Кварацхелія, 1:3 - 60 Лазови

Торіно - Інтер 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Тюрам, 0:2 - 68 Мартінес, 0:3 - 90+3 Чалханоглу (пен)

Сьогодні відбудеться ще один матч у Серії А:

21:45 Сассуоло - Лаціо

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