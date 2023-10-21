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Чорноморець - Минай 3:0: огляд матчу УПЛ

Дубль оформив Андрій Штогрин
Сьогодні 17:49 127 0
Чорноморець - Минай 3:0: огляд матчу УПЛ
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець переграв Минай у межах 11-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур 21 жовтня

Чорноморець - Минай 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Штогрин, 2:0 - 68 Штогрин, 3:0 - 81 Кузик

Склади команд:

Чорноморець: Варакута, Брагару (Гучек, 90+2), Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Кузик (Авагімян, 84), Шпорн, Бадібанга (Дада, 87), Ієде (Хадіда, 87), Штогрін (Вакула, 87)

Запасні: О. Шевченко, Білик, Бойчук, Ухань, Данилюк

Минай: Бандура, Булеза (Дмитрук, 38), Нємчанінов, Мельник, Солдат, Вітенчук, Рогозинський (Гечев, 54), Твердохліб (Голуб, 66), Ралюченко (Кораблін, 65), Вишневський (Одарюк, 66), Гунічев

Запасні: Кемкін, Ольховий, Ю. Кравчук, Петько, Панасенко

Попередження: Шаран 37 (за межами поля), Мельник 72

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