Реал без Луніна розписав мирову з Севільєю, Атлетіко розібралася з Сельтою: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 10-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
10 тур, 21 жовтня
Реал Сосьєдад - Мальорка 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 64 Мендес
Хетафе - Бетіс 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 1 Рока, 1:1 - 17 Майораль
Севілья - Реал Мадрид 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 автогол Алаба, 1:1 - 78 Карвахаль
Українець Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних.
Сельта Віго - Атлетіко 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Грізманн (пен), 0:2 . - 63 Грізманн, 0:3 - 70 Грізманн
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