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Реал без Луніна розписав мирову з Севільєю, Атлетіко розібралася з Сельтою: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 10-го туру Ла-Ліги
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Реал без Луніна розписав мирову з Севільєю, Атлетіко розібралася з Сельтою: результати матчів Ла-Ліги
#Бетіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Реал Сосьєдад, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У 10-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
10 тур, 21 жовтня

Реал Сосьєдад - Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 64 Мендес

Хетафе - Бетіс 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Рока, 1:1 - 17 Майораль

 Севілья - Реал Мадрид 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 автогол Алаба, 1:1 - 78 Карвахаль

Українець Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних.

Сельта Віго - Атлетіко 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Грізманн (пен), 0:2 . - 63 Грізманн, 0:3 - 70 Грізманн

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