Клуби із Саудівської Аравії цікавляться Фаті

Ансу Фаті знову може змінити клуб

Клуби із Саудівської Аравії хочуть підписати вінгера Барселони Ансу Фаті, який цього сезону на правах оренди приєднався до Брайтона.

Про це повідомляє sport.es.

Оточення Фаті вважає, що йому не вдасться повністю розкрити свій талант. І думають, що його трансферна вартість почне падати. У зв'язку з цим варіант отримати вигідний контракт у Саудівській Аравії виглядає дуже привабливим. Повідомляється, що влітку саудівці можуть зробити пропозицію щодо іспанця.

У цьому сезоні Ансу Фаті зіграв за Брайтон сім матчів та забив один гол.

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