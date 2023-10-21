Рекоба очолив Насьйональ Монтевідео

Джерело - nacional.uy.
Колишній нападник Інтера Альваро Рекоба очолив уругвайський Насьйональ.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До тренерського штабу увійде ексгравець Кальярі Нельсон Абейхон, який обійматиме посаду асистента.
Наразі команда займає 6-е місце в чемпіонаті Уругваю, відстаючи від лідера Пеньяроля на 5 балів.
Нагадаємо, Альвро захищав кольори Насьйоналя у 1996-1997 та 2011-2015 роках, звідки перейшов до Інтера у 1997-му, де забив 72 голи та віддав 66 асистів.
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