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Рекоба очолив Насьйональ Монтевідео

Рекоба став головним треном Насьйоналя
Сьогодні 11:12 143 0
Рекоба очолив Насьйональ Монтевідео

Джерело - nacional.uy.

Колишній нападник Інтера Альваро Рекоба очолив уругвайський Насьйональ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До тренерського штабу увійде ексгравець Кальярі Нельсон Абейхон, який обійматиме посаду асистента.

Наразі команда займає 6-е місце в чемпіонаті Уругваю, відстаючи від лідера Пеньяроля на 5 балів.

Нагадаємо, Альвро захищав кольори Насьйоналя у 1996-1997 та 2011-2015 роках,  звідки перейшов до Інтера у 1997-му, де забив 72 голи та віддав 66 асистів.

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