Рекоба очолив Насьйональ Монтевідео

Рекоба став головним треном Насьйоналя

Колишній нападник Інтера Альваро Рекоба очолив уругвайський Насьйональ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До тренерського штабу увійде ексгравець Кальярі Нельсон Абейхон, який обійматиме посаду асистента.

Наразі команда займає 6-е місце в чемпіонаті Уругваю, відстаючи від лідера Пеньяроля на 5 балів.

Нагадаємо, Альвро захищав кольори Насьйоналя у 1996-1997 та 2011-2015 роках, звідки перейшов до Інтера у 1997-му, де забив 72 голи та віддав 66 асистів.

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