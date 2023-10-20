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Оболонь - Зоря 2:4: огляд матчу УПЛ

Герреро та Суханов оформили дублі в цьому матчі
Сьогодні 21:35 138 0
Оболонь - Зоря 2:4: огляд матчу УПЛ
#Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула перемогу над Оболонню в межах 11 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
20 жовтня, 11 тур

Оболонь - Зоря 2:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 5 Герреро, 1:1 - 20 Суханов, 2:1 - 28 Суханов (пен), 2:2 - 38 Герреро, 2:3 - 74 Батагов, 2:4 - 88 Антюх (пен)

Склади команд:

Оболонь: Рибка, Прокопенко, Лук’янчук, Приймак, Карась, Нагієв, Дубко (Черненко, 67), Мороз, Косовський (Слободян, 80), Тарануха (Груша, 79), Суханов (Краснопір, 56)

Запасні: Федорівський, Кичак, Чернов, Вовкун, Осман, Муха, Фатєєв, Кляцький

Зоря: Турбаєвський, Вантух, Батагов, Джордан (Снурніцин, 90), Данченко, Яцик, Жан Клод (Нагнойний, 56), Горбач, Мічін, Антюх, Герреро

Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Дришлюк, Мишньов, Головкін, Волошин, Алефіренко, Бугай, Венделл

Попередження: Азіангбе 24, Прокопенко 25, Дубко 41, Батагов 71, Джордан 77

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