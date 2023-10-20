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Збірна України гратиме за незаповнених трибун проти Італії

Сьогодні 20:55 108 0
Збірна України гратиме за незаповнених трибун проти Італії

Апеляційний орган УЄФА частково задовольнив апеляцію УАФ щодо покарання асоціації за поведінку вболівальників на матчах відбору Євро-2024 проти Англії (1:1) та Італії (1:2).

Про це повідомляє пресслужба асоцації.

Спочатку на УАФ було накладено штраф у розмірі 20 тисяч євро за расизм, але після розгляду апеляції сума зменшилася до 15 тисяч.

Окрім цього, судячи з тексту рішення, залишилися покарання на 5 тисяч за використання піротехники та 8 тисяч за блокування громадських проходів, оскільки окремо про їх скасування не повідомлено.

Також залишилося в силі рішення про часткове закриття трибун в наступному домашньому матчі команди.

До апеляції це мало торкнутися гри проти Північої Македонії, яка відбулася 14 жовтня.

УАФ заздалегідь має повідомити УЄФА, які сектори будуть закритими. При цьому кількість закритих місць має становити щонайменше 5 тисяч.

Також УАФ заборонено продавати білети своїм вболівальникам на наступний виїзний матч команди.

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