Зоря з дублем Герреро переграла Оболонь у 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула перемогу над Оболонню в межах 11 туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 2:4.
Чемпіонат України - УПЛ
20 жовтня, 11 тур
Оболонь - Зоря 2:4 (2:2)
Голи: 0:1 - 5 Герреро, 1:1 - 20 Суханов, 2:1 - 28 Суханов (пен), 2:2 - 38 Герреро, 2:3 - 74 Батагов, 2:4 - 88 Антюх (пен)
Склади команд:
Оболонь: Рибка, Прокопенко, Лук’янчук, Приймак, Карась, Нагієв, Дубко (Черненко, 67), Мороз, Косовський (Слободян, 80), Тарануха (Груша, 79), Суханов (Краснопір, 56)
Запасні: Федорівський, Кичак, Чернов, Вовкун, Осман, Муха, Фатєєв, Кляцький
Зоря: Турбаєвський, Вантух, Батагов, Джордан (Снурніцин, 90), Данченко, Яцик, Жан Клод (Нагнойний, 56), Горбач, Мічін, Антюх, Герреро
Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Дришлюк, Мишньов, Головкін, Волошин, Алефіренко, Бугай, Венделл
Попередження: Азіангбе 24, Прокопенко 25, Дубко 41, Батагов 71, Джордан 77
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