Анчелотті: Незабаром Гюлер буде готовий показати світові всі свої якості

Джерело - Football Espana.
Новачок Реала Арда Гюлер незабаром дебютує у складі мадридців.
Про це розповів тренер мадридців Карло Анчелотті.
"Гюлер ще молодий. Він повинен добре адаптуватися, йому всі допомагають. Він не надто радий, тому що хотів почати по-іншому. Однак у нього є весь час на світі, щоб досягти успіху тут. Незабаром він буде готовий показати світові всі свої численні якості", – сказав Анчелотті.
Повідомлялося, що Реал влітку планує повернути Моурінью на посаду головного тренера.
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