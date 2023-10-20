Анчелотті: Незабаром Гюлер буде готовий показати світові всі свої якості

Новачок Реала Арда Гюлер незабаром дебютує у складі мадридців.

Про це розповів тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Гюлер ще молодий. Він повинен добре адаптуватися, йому всі допомагають. Він не надто радий, тому що хотів почати по-іншому. Однак у нього є весь час на світі, щоб досягти успіху тут. Незабаром він буде готовий показати світові всі свої численні якості", – сказав Анчелотті.