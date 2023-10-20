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В АПЛ можуть впровадити жорсткий ліміт зарплат

Одна з цілей – збереження конкуренції у лізі
Сьогодні 17:50 252 0
В АПЛ можуть впровадити жорсткий ліміт зарплат
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - The Times.

В АПЛ розглядають можливість впровадження жорсткого ліміту зарплат.

Про це повідомив власник Крістал Пелес Стів Періш.

Одна з цілей – збереження конкуренції у лізі.

Топові клуби розглядають модель, при якій сума, яку будь-яка команда зможе витрачати на заробітну плату, буде прив'язана до суми за телеправа, яка виплачуватиметься команді з останнього місця таблиці.

Нагадаємо, Евертон Миколенка звинувачують у порушенні фінансового фейр-плею.

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