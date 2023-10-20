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Евертон Миколенка звинувачують у порушенні фінансового фейр-плею

Клуб може потрапити під санкції
Сьогодні 12:25 161 0
Евертон Миколенка звинувачують у порушенні фінансового фейр-плею
#Евертон

Джерело - sport.ua.

Розпочалося дисциплінарне слухання у справі англійського Евертона щодо ймовірних порушень фінансового фейр-плею. 

Про це повідомляє Daily Mail.

Слухання має завершитися наступного тижня. Слухання проходить у режимі підвищеної секретності. У березні Англійська Прем’єр-ліга звинуватила "ірисок" у порушенні правил фінансової фейр-плей, опублікувавши фінансові збитки на суму майже 372 мільйони фунтів стерлінгів за попередні роки, коли ліміт становить 105 мільйонів фунтів.

У кращому випадку Евертон отримає лише штраф, однак якщо порушення будуть серйозними, то санкції можуть бути розширені аж до зняття очок або навіть трансферного бану.

Сині, за який виступає українець Віталій Миколенко, посідають 16 місце в АПЛ з 7 очками в активі. У матчі 9-го туру АПЛ Евертон зіграє з Ліверпулем.

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