Рома може підписати центрального захисника взимку

Рома може вийти на трансферний ринок у січні через проблеми з центром захисту.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Дієго Льоренте та Кріс Смоллінг досі не відновились від пошкоджень, а Мараш Кумбулла повернеться не раніше наступного року через травму хрестоподібної зв'язки.

Остаточне рішення щодо такого кроку ще не прийнято, але клуб вже розглядає кілька варіантів: Умара Соле із Зальцбурга та Еріка Даєра з Тоттенгема.

Найбільший інтерес викликає саме англієць, який здатен грати як у центрі захисту, так і в опорній зоні, але не виключено, що він зможе приєднатися до римлян не раніше літа 2024-го, коли закінчиться його контракт.

У зв'язку з цим клуб також цікавиться Трево Чалобою з Челсі.