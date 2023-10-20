Рома може підписати центрального захисника взимку

Рома може вийти на трансферний ринок у січні через проблеми з центром захисту.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Дієго Льоренте та Кріс Смоллінг досі не відновились від пошкоджень, а Мараш Кумбулла повернеться не раніше наступного року через травму хрестоподібної зв'язки.
Остаточне рішення щодо такого кроку ще не прийнято, але клуб вже розглядає кілька варіантів: Умара Соле із Зальцбурга та Еріка Даєра з Тоттенгема.
Найбільший інтерес викликає саме англієць, який здатен грати як у центрі захисту, так і в опорній зоні, але не виключено, що він зможе приєднатися до римлян не раніше літа 2024-го, коли закінчиться його контракт.
У зв'язку з цим клуб також цікавиться Трево Чалобою з Челсі.