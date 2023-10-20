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Срна: Шахтар мінятиме тренерів, поки не знайде того, кого потрібно

Сьогодні 14:09 120 0
Срна: Шахтар мінятиме тренерів, поки не знайде того, кого потрібно
#Дарійо Срна

Джерело - ФК Шахтар.

Новий виконувач обов'язків тренера Шахтаря Дарійо Срна впевнений, що рано чи пізно клуб знайде наставника, який підходить за всіма параметрами.

Про це заявив сам фахівець.

"Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли: ми мінятимемо тренера доти, поки не знайдемо того, що нам потрібно. Нехай це буде шість, сім, вісім, дев’ять, десять тренерів, але я запевняю вболівальників Шахтаря, що ми знайдемо. По-перше, кожен клуб має перепади і кожен клуб має чорну смугу. Раніше чи пізніше - вона буде. Через це ми пройдемо й станемо сильнішими. Але вболівальники мають знати одну просту річ: я їм обіцяю, і навіть можу це сказати від імені президента та всього клубу, що Шахтар виграватиме трофеї з красивим, якісним шахтарським футболом. Інакше не буде.

Я знаю президента: він любить програвати з красивим футболом, але він не любить вигравати з некрасивим футболом. І це відмінність нашого президента від решти", - сказав Срна.

Рішенням керівництва Шахтаря хорват Дарійо Срна замінив Патріка ван Леувена на тренерському містку донецького клубу.

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