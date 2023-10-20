Головне
Срна: Шахтар мінятиме тренерів, поки не знайде того, кого потрібно
Сьогодні 14:09 192
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
Сьогодні 15:46 3313
Вацко: Степаненко сам запропонував Реброву не включати його до заявки на Мальту
Сьогодні 12:11 383
Левченко: Срна - тимчасовий варіант, через два-три тижні Шахтар матиме нового тренера
Сьогодні 09:39 416
Кривбас зіграє з Металістом 1925, Оболонь - із Зорею: розклад матчів УПЛ на 20 жовтня
Сьогодні 08:40 329
Завацька програла Діас в другому колі турніру у Тунісі
Сьогодні 08:08 290 1
Цуренко перемогла американку Лю в 2 колі турніру в Тунісі
Вчора 22:35 611
Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2024
Вчора 20:52 605
Київ-Баскет дотис Кривбас у Суперлізі України
Вчора 20:45 356
Дніпро переграв Старий Луцьк у матчі Суперліги
Вчора 16:41 479
Прямі трансляції

Задерака: Перше місце Кривбаса в УПЛ не тисне на мене

Сьогодні 15:40 161 0
Задерака: Перше місце Кривбаса в УПЛ не тисне на мене
#Кривбас, #Максим Задерака

Джерело - ФК Кривбас.

Півзахисник Кривбаса Максим Задерака у турнірну таблицю УПЛ не заглядає.

Про це заявив сам футболіст.

"Кривбас йде першим. Чи психологічно це тисне на команду? Якщо чесно, в таблицю не заглядаю. Так, багато від кого чув, що ми на першому місці (посміхається). Щодо психології, то на мене це не тисне. Сподіваюсь, на команду також. Треба просто показувати свій футбол, йти від матчу до матчу, серйозно налаштовуватись на кожного суперника та грати тільки на перемогу.

Наступний матч - проти Металіста 1925, моєї колишньої команди. Чи є якийсь особливий настрій? Ні, готуюсь як до звичайної гри. Звісно, буде приємно зустріти експартнерів. Так, я був у цій команді півроку, навіть більше. Але потім війна, і усі знають, як далі все пішло. Це дуже хороша команда, яка грає у короткий та середній пас. Демонструють атакувальний футбол. Буде важка гра для обидвох команд", - сказав Задерака.

Нагадаємо, що Максим Задерака був визнаний найкращим гравцем УПЛ у вересні.

Матч Металіст 1925 - Кривбас відбудеться 20 жовтня. Початок о 19.00.

Коментарі ()
Популярне зараз
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 3313
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19521
Палкін: Сподіваюсь використати свій досвід в інтересах українських клубів Палкін: Сподіваюсь використати свій досвід в інтересах українських клубів 730
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 29608
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 30632
Джошуа: У Ф'юрі точно є проблеми з психікою Джошуа: У Ф'юрі точно є проблеми з психікою 1002
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 29669
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 41027 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2224 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13038
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25914
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 24621 1