Задерака: Перше місце Кривбаса в УПЛ не тисне на мене

Півзахисник Кривбаса Максим Задерака у турнірну таблицю УПЛ не заглядає.

Про це заявив сам футболіст.

"Кривбас йде першим. Чи психологічно це тисне на команду? Якщо чесно, в таблицю не заглядаю. Так, багато від кого чув, що ми на першому місці (посміхається). Щодо психології, то на мене це не тисне. Сподіваюсь, на команду також. Треба просто показувати свій футбол, йти від матчу до матчу, серйозно налаштовуватись на кожного суперника та грати тільки на перемогу.

Наступний матч - проти Металіста 1925, моєї колишньої команди. Чи є якийсь особливий настрій? Ні, готуюсь як до звичайної гри. Звісно, буде приємно зустріти експартнерів. Так, я був у цій команді півроку, навіть більше. Але потім війна, і усі знають, як далі все пішло. Це дуже хороша команда, яка грає у короткий та середній пас. Демонструють атакувальний футбол. Буде важка гра для обидвох команд", - сказав Задерака.