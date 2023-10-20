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Манчестер Юнайтед націлився на Дімарко

Захисник може перебратись до АПЛ
Сьогодні 12:55 154 0
Манчестер Юнайтед націлився на Дімарко
Фото Getty Images
#Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед потерпає від травм в захисній ланці та розглядає різноманітні варіанти посилення складу.

Про це повідомляє TeamTalk.

Червоні дияволи націлились на лівого захисника Ітера Федеріко Дімарко. У футболісті особливо зацікавлений Ерік Тен Гаг.

25-річний італієць зіграв у всіх п'яти поєдинках Серії А цього сезону, відзначившись одним голом і трьома асистами. Портал transfermarkt оцінює вихованця Інтера у 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Дімарко отримуватиме 3,5 мільйони євро на рік за новим контрактом з Інтером, якщо все ж таки підпише угоду.

Нагадаємо кілька гравців Манчестер Юнайтед відновилися від травм.

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