Манчестер Юнайтед націлився на Дімарко

Захисник може перебратись до АПЛ

Манчестер Юнайтед потерпає від травм в захисній ланці та розглядає різноманітні варіанти посилення складу.

Про це повідомляє TeamTalk.

Червоні дияволи націлились на лівого захисника Ітера Федеріко Дімарко. У футболісті особливо зацікавлений Ерік Тен Гаг.

25-річний італієць зіграв у всіх п'яти поєдинках Серії А цього сезону, відзначившись одним голом і трьома асистами. Портал transfermarkt оцінює вихованця Інтера у 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Дімарко отримуватиме 3,5 мільйони євро на рік за новим контрактом з Інтером, якщо все ж таки підпише угоду.

Нагадаємо кілька гравців Манчестер Юнайтед відновилися від травм.