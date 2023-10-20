Левченко: Срна - тимчасовий варіант, через два-три тижні Шахтар матиме нового тренера

Після звільнення керівництвом Шахтаря головного тренера команди Патріка ван Леувена Дарійо Срна не довго очолюватиме команду.

Про це заявив президент профспілки футболістів Нідерландів, ексхавбек національної збірної України Євген Левченко

"Якщо Шахтар під керівництвом Срни зіграє феноменальний матч проти Барселони, команда гратиме з натхненням і буде хороший футбол, тоді, можливо, йому дадуть можливість працювати в клубі і далі, але я думаю, що він тимчасовий варіант, а через два-три тижні буде оголошено нового головного тренера.

Спеціаліст, який приїде до нас до України, 100% має розуміти український футбол, його реалії. Він повинен розуміти, як підняти рівень донеччан на вищий рівень, але знайти такого фахівця зараз - складно.

В Україні також є талановиті керівники, але їх не так багато. Особисто я хотів би побачити Руслана Ротаня в найкращих умовах, але це, гадаю, нереальний варіант", - сказав Левченко.