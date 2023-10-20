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Кучер: Я дуже радий, що Срна очолив Шахтар

Сьогодні 13:11 132 0
Кучер: Я дуже радий, що Срна очолив Шахтар
#Шахтар, #Дарійо Срна, #Олександр Кучер

Джерело - Інформатор.

Колишній захисник Шахтаря та екстренер Дніпра-1 Олександр Кучер позитивно оцінює призначення Дарійо Срни на посаду виконувача обов'язків головного тренера донецького клубу.

Про це сказав сам Кучер.

"Звичайно, я дуже радий, що призначено саме Дарійо Срну. Це людина, яка багато років віддала Шахтарю. Я його всіляко підтримуватиму, в нього багаторічний досвід у футболі, єврокубках, він був капітаном збірної Хорватії.

Також вже зробив неабияку роботу на посаді спортивного директора клубу. Він добре знає всіх гравців, тому я бажаю йому успіху і щоб у нього все виходило", - сказав Кучер.

Рішенням керівництва Шахтаря хорват Дарійо Срна замінив Патріка ван Леувена на тренерському містку донецького клубу.

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