Кучер: Я дуже радий, що Срна очолив Шахтар

Колишній захисник Шахтаря та екстренер Дніпра-1 Олександр Кучер позитивно оцінює призначення Дарійо Срни на посаду виконувача обов'язків головного тренера донецького клубу.

Про це сказав сам Кучер.

"Звичайно, я дуже радий, що призначено саме Дарійо Срну. Це людина, яка багато років віддала Шахтарю. Я його всіляко підтримуватиму, в нього багаторічний досвід у футболі, єврокубках, він був капітаном збірної Хорватії.

Також вже зробив неабияку роботу на посаді спортивного директора клубу. Він добре знає всіх гравців, тому я бажаю йому успіху і щоб у нього все виходило", - сказав Кучер.