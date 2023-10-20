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Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця

У календарі вказано базові дати матчів
Сьогодні 14:33 19453 0
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця
#Вікторія, #Гірник Спорт, #Діназ, #Інгулець, #Кремінь, #Лівий берег, #Металург, #СК Полтава, #Чернігів, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

27 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі. 

За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи Б. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів групи Б української Першої ліги:

Перше коло

1 тур.

27 липня 2023 рік 

  • 15:00. ФСК Маріуполь - Вікторія - 0:0

28 липня 2023 рік

  • 14:00. Металург - Кремінь - 0:0
  • 17:00. Лівий берег - Гірник-Спорт - 5:0

29 липня 2023 рік

  • 12:00. Чернігів - Діназ - 3:2
  • 16:00. Інгулець - СК Полтава - 5:0

2 тур. 6 серпня 2023 рік 

  • 16:00. Вікторія - Металург - 1:1

7 серпня 2023 рік

  • 12:00. Чернігів - Інгулець - 0:2
  • 14:00. Гірник-Спорт - ФСК Маріуполь - 1:0
  • 16:00. Діназ - Кремінь - 2:1
  • 18:00. Лівий берег - Полтава - 1:3

3 тур. 11 серпня 2023 рік 

  • 12:00. Кремінь - Вікторія - 0:1
  • 15:00. ФСК Маріуполь - Полтава - 1:1
  • 17:00. Лівий берег - Чернігів - 5:1

12 серпня 2023 рік

  • 15:00. Інгулець - Діназ - 3:0
  • 16:00. Металург - Гірник-Спорт - 0:1

4 тур. 19 серпня 2023 рік 

  •  15:00. Діназ - Вікторія - 0:1
  • 15:30. Гірник-Спорт - Кремінь - 0:1
  • 16:00. Полтава - Металург - 1:2
  • 17:00. Інгулець - Лівий берег - 2:1

13 вересня 2023 рік

  • 13:00. Чернігів - ФСК Маріуполь - 0:1

5 тур. 27 серпня 2023 рік 

  • 15:30. Металург - Чернігів - 4:2
  • 17:00. Лівий берег - Діназ - 3:0

28 серпня 2023 рік

  • 14:15. ФСК Маріуполь - Інгулець - 1:1
  • 15:00. Вікторія - Гірник-Спорт 1:0
  • 16:15. Кремінь - Полтава - 0:6

6 тур. 1 вересня 2023 рік 

  • 13:00. Лівий берег - ФСК Маріуполь - 1:1

2 вересня 2023 рік

  • 12:00. Чернігів - Кремінь - 2:3

3 вересня 2023 рік

  • 14:00. Діназ - Гірник-Спорт - 3:1
  • 16:00. Інгулець - Металург - 3:2
  • 16:30. Полтава - Вікторія - 2:2

7 тур. 9 вересня 2023 рік 

  • 13:00. ФСК Маріуполь - Діназ - 2:1
  • 16:00. Кремінь - Інгулець - 0:2

9 вересня 2023 рік

  • 14:00. Вікторія - Чернігів - 2:1
  • 15:30. Металург - Лівий берег - 1:1

10 вересня 2023 рік

  • 14:00. Гірник-Спорт - Полтава - 1:3

8 тур. 16 вересня 2023 рік 

  • 14:00. Діназ - Полтава - 1:1
  • 15:00. Інгулець - Вікторія - 3:0

17 вересня 2023 рік

  • 12:00. Чернігів - Гірник-Спорт - 1:0
  • 14:00. ФСК Маріуполь - Металург - 2:2
  • 16:00. Лівий берег - Кремінь - 6:0

9 тур. 23 вересня 2023 рік 

  • 13:45. Полтава - Чернігів - 2:0
  • 14:30. Вікторія - Лівий берег - 1:0

24 вересня 2023 рік

  • 12:30. Кремінь - ФСК Маріуполь - 0:3
  • 13:30. Металург - Діназ - 1:1
  • 15:00. Гірник-Спорт - Інгулець - 1:2

Друге коло

10 тур. 30 вересня 2023 рік 

  • 13:45. Діназ - Чернігів - 1:2
  • 15:00. СК Полтава - Інгулець - 1:3

1 жовтня 2023 рік

  • 12:30. Кремінь - Металург - 1:2
  • 13:30. Гірник-Спорт - Лівий берег - 0:1
  • 13:00. Вікторія - ФСК Маріуполь - 0:0

11 тур. 7 жовтня 2023 рік 

  • 12:00. Кремінь - Діназ - 0:0
  • 13:00. Металург - Вікторія - 2:0
  • 14:00. ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт - 2:3

8 жовтня 2023 рік

  • 14:00. Полтава - Лівий берег - 2:1
  • 15:00. Інгулець - Чернігів - 6:1

12 тур. 13 жовтня 2023 рік 

  • 12:30. Гірник-Спорт - Металург - 1:0
  • 13:30. Вікторія - Кремінь - 3:0

15 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Чернігів - Лівий берег - 0:3
  • 14:30. Діназ - Інгулець - 0:2

16 жовтня 2023 рік

  • 13:30. Полтава - ФСК Маріуполь - 0:2

Поточна турнірна таблиця:

13 тур. 21 жовтня 2023 рік 

  • 12:00. Кремінь - Гірник-Спорт - 4:1

21 жовтня 2023 рік

  • 13:45. Вікторія - Діназ

22 жовтня 2023 рік

  • 13:30. Металург - Полтава
  • 14:30. ФСК Маріуполь - Чернігів
  • 15:15. Лівий берег - Інгулець

14 тур. 28 жовтня 2023 рік 

  • Чернігів - Металург
  • Інгулець - ФСК Маріуполь
  • Діназ - Лівий берег
  • Полтава - Кремінь
  • Гірник-Спорт - Вікторія

15 тур. 4 листопада 2023 рік 

  • Кремінь - Чернігів
  • Металург - Інгулець
  • ФСК Маріуполь - Лівий берег
  • Вікторія - Полтава
  • Гірник-Спорт - Діназ

16 тур. 11 листопада 2023 рік 

  • Чернігів - Вікторія
  • Інгулець - Кремінь
  • Лівий берег - Металург
  • Діназ - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Гірник-Спорт

17 тур. 18 листопада 2023 рік 

  • Гірник-Спорт - Чернігів
  • Вікторія - Інгулець
  • Кремінь - Лівий берег
  • Металург - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Діназ

18 тур. 25 листопада 2023 рік 

  • Чернігів - Полтава
  • Інгулець - Гірник-Спорт
  • Лівий берег - Вікторія
  • ФСК Маріуполь - Кремінь
  • Діназ - Металург
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