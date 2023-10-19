Ювентус: Переконані, Фаджолі поставиться до лікування з відповідальністю

Джерело - офіційний сайт Ювентуса.

Ювентус зробив офіційну заяву після рішення Федерації футболу Італії дискваліфікувати Ніколо Фаджолі на 7 місяців за розміщення ставок у нелегальних букмекерів.

Про це повідомляє пресслужба туринців.

"Клуб взяв до уваги офіційний пресреліз Федерації та підтверджує свою повну підтримку Ніколо Фаджолі на цьому шляху, надаючи гравцеві необхідну підтримку у виконанні зазначеного терапевтичного плану та, як прямо передбачено в угоді, співпрацюючи з Федерацією для визначення запланованих зустрічей.

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Ми твердо переконані, що Ніколо за підтримки клубу, своїх товаришів по команді, своєї сім’ї та професіоналів, які допомагатимуть йому, поставиться до терапевтичного та тренувального процесу з великим почуттям відповідальності та, як тільки дискваліфікація закінчиться - мати можливість повернутися до змагань з належним спокоєм", - йдеться в заяві.

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