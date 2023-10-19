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Едмар: Думаю, що на гру з Кривбасом усі будуть в строю

Сьогодні 22:19 188 0
Едмар: Думаю, що на гру з Кривбасом усі будуть в строю

Джерело - офіційний сайт Металіста 1925.

У Металіста 1925 немає кадрових втрат напередодні матчу 11-го туру УПЛ з Кривбасом.

Про це розповів головний тренер харків'ян Едмар.

"Звісно, що завжди, коли немає матчів, хлопці сумують за ними, хочеться грати, коли ти звик до цього. Але головне, щоб цей час, який був у нас, був часом, коли ми могли виправити те, чого нам не вистачало, особливо стосовно реалізації. Зосередилися на тренуваннях на діях атакувального плану. Головне, щоб це все вдалося.

  Металіст 1925 - Кривбас: де дивитися матч УПЛ

Звісно, що ми вивчали останні матчі Кривбаса, дивилися, як вони грали. Їх гра зараз дуже добре виглядає. Особливо, коли вони всі біжать вперед, тому з ними потрібно зіграти дуже обережно. Намагатимемося зіграти дуже гідно проти Кривбаса. Чи всі готові зіграти? Начебто, уже в усіх все нормально, загалом. Євген Ткачук трошки прихворів, але вже може грати. Тож, думаю, що на цю гру всі будуть в строю", - сказав Едмар.

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