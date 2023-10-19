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Збірні Грузії та Вірменії з футзалу отримали технічні поразки через порушення правил натуралізації

У рішенні не уточнюється, які саме гравці не мали права брати участь у матчах
Сьогодні 17:19 236 0
Збірні Грузії та Вірменії з футзалу отримали технічні поразки через порушення правил натуралізації

Джерело - УЄФА.

УЄФА задовольнила протести федерацій футболу Португалії та Фінляндії на результати матчів їх футзальних збірних проти Грузії та Вірменії відповідно у 2-му турі Елітного раунду відбору ЧС-2024.

Про це йдеться на сайті асоціації.

Португальці та фіни здобули перемоги в цих зустрічах (4:2 і 3:2), однак тепер ці результати анульовано, а грузинам та вірменам зараховані технічні поразки з рахунком 0:5.

Підставою для такого рішення стало порушення двома країнами встановлених ФІФА правил натуралізації.

У рішенні не уточнюється, які саме гравці не мали права брати участь у вищезгаданих матчах.

Під час жовтневого міжнародному вікна в команді Грузії були відсутні четверо натуралізованих футзалістів з тих, що грали у вересні (Чімба, Фейтоза, Лоуренцо, Фернандо), а у Вірменії – троє (Парадінскі, Дзанотто, Розенскі).

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