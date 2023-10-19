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Конте: Як футболіста оцінюю себе на 8 з 10, як тренера - 8,5

Конте порівняв свою ігрову та тренерську кар'єру
Сьогодні 16:52 201 0
Конте: Як футболіста оцінюю себе на 8 з 10, як тренера - 8,5
Фото: Getty Images
#Антоніо Конте

Джерело - Football Italia.

Італійський тренер Антоніо Конте має намір знайти команду, в якій зможе творити історію.

Про це він розповів порталу Football Italia.

"Як футболіста оцінюю себе на 8 з 10. Як тренера - 8,5. Але я ще молодий, можу отримати вищу оцінку. Як футболіст мав хорошу техніку, але не такий талант, як в Алессандро Дель П'єро чи Зізу Зідана. У майбутньому хотів би знайти ситуацію, де міг би творити історію, навіть на європейському рівні", - сказав Конте.

  Конте: Більше всього шкодую про відхід з Ювентуса

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