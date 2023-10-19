Конте: Як футболіста оцінюю себе на 8 з 10, як тренера - 8,5

Італійський тренер Антоніо Конте має намір знайти команду, в якій зможе творити історію.

Про це він розповів порталу Football Italia.

"Як футболіста оцінюю себе на 8 з 10. Як тренера - 8,5. Але я ще молодий, можу отримати вищу оцінку. Як футболіст мав хорошу техніку, але не такий талант, як в Алессандро Дель П'єро чи Зізу Зідана. У майбутньому хотів би знайти ситуацію, де міг би творити історію, навіть на європейському рівні", - сказав Конте.