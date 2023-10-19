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Нападник Мілана зник у Швеції

Місцеперебування гравця невідоме
Сьогодні 15:55 260 0
Нападник Мілана зник у Швеції

Джерело - football.ua.

Нападник італійського Мілану Емиль Робак, який цього сезону був орендований шведським Норччепингом, зник у Швеції.

Про це повідомляє сайт aftonbladet.se.

Протягом останніх двох тижнів, 20-річний шведський нападник не з'являвся на тренуваннях та не виходив на зв'язок. Інформації про місцеперебування гравця на цей час немає.

"Мені хотілося б переконатися, що з ним все гаразд. Мене турбує, що ми не можемо з ним зв'язатися, але я не знаю, що ми ще можемо зробити.

Я хочу, щоб він повернувся. Тоді ми зможемо знайти рішення, яке влаштує всіх. Я не втрачаю надії, що він повернеться, але важко сказати що буде далі, бо ми не бачили його вже 14 днів", — сказав спортивний директор Норччепинга Тоні Мартинссон.

Раніше повідомлялося, що Мілан слідкує за захисником Манчестер Юнайтед Магвайром.

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