Інтер Маямі може підписати Суареса

Уругваєць все ж може знову пограти зі старими знайомими із Барселони - Мессі, Альбою і Бускетсом

Джерело - Чемпіон.

Форвард Греміо Луїс Суарес може стати новачком Інтер Маямі.

Про це повідомляє Goal.com.

Суарес залишить свій поточний клуб наприкінці 2023 року. Уругваєць домовився з Греміо про передчасне припинення співпраці. Після чого Луїс приєднається до американського клубу.

Головний тренер Херардо Мартіно вже включив уругвайського форварда до своїх планів наступного сезону.

Нагадаємо, Луїс Суарес перейшов до Греміо взимку 2023 року вільним агентом. З того моменту він провів за бразильський клуб 31 матч, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач.

Раніше Інтер Маямі Кривцова зіграв внічию із Шарлотт.