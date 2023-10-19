Головне
Збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024
17.10.2023 23:43 1516 1
Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії
Вчора 23:54 560
Міжнародна федерація дзюдо допустила 17 росіян на чемпіонат Європи
Вчора 18:50 420
Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024
Вчора 18:34 948
Христич став головним тренером збірної України
Вчора 17:17 697
Пятов та Ніколіні увійдуть до тренерського штабу Срни в Шахтарі
Вчора 16:50 620
Снігур вперше у кар’єрі вийшла у чвертьфінал турніру WTA
Вчора 15:53 591
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Вчора 14:18 865
Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу із Мальтою
Вчора 10:08 1105
Мальта - Україна 1:3: огляд матчу
Вчора 08:37 1438
Прямі трансляції

Інтер Маямі може підписати Суареса

Уругваєць все ж може знову пограти зі старими знайомими із Барселони - Мессі, Альбою і Бускетсом
Сьогодні 10:38 170 0
Інтер Маямі може підписати Суареса
Фото - gettyimages
#Інтер Маямі, #Луїс Суарес

Джерело - Чемпіон.

Форвард Греміо Луїс Суарес може стати новачком Інтер Маямі.

Про це повідомляє Goal.com.

Суарес залишить свій поточний клуб наприкінці 2023 року. Уругваєць домовився з Греміо про передчасне припинення співпраці. Після чого Луїс приєднається до американського клубу.

Головний тренер Херардо Мартіно вже включив уругвайського форварда до своїх планів наступного сезону.

Нагадаємо, Луїс Суарес перейшов до Греміо взимку 2023 року вільним агентом. З того моменту він провів за бразильський клуб 31 матч, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач.

Раніше Інтер Маямі Кривцова зіграв внічию із Шарлотт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024 Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024 948
Ребров: 6 очок залишають нам шанс здобути друге місце у групі Ребров: 6 очок залишають нам шанс здобути друге місце у групі 916
Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP 2318
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського 865
Росія вдарила ракетами по стадіону, на якому Лобановський провів свій останній матч Росія вдарила ракетами по стадіону, на якому Лобановський провів свій останній матч 1293
Срна – гравцям Шахтаря: Я не Гвардіола, можу дати вам вірність, хорошу атмосферу та свободу Срна – гравцям Шахтаря: Я не Гвардіола, можу дати вам вірність, хорошу атмосферу та свободу 787
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 52999
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154632 7
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306414
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 81061
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20370 7
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109243 4