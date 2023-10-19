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Ноєр може зіграти проти Майнца

Мануель Ноєр незабаром має повернутися на поле
Сьогодні 08:39 163 0
Ноєр може зіграти проти Майнца
Фото - Getty Images
#Баварія, #Мануель Ноєр

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер Баварії  Мануель Ноєр може повернутися на поле після 10-місячної перерви.

Про це повідомляє журналіст Kiker Георг Гольцнер.

Лікарі дали зелене світло на його участь у матчі 8-го туру Бундесліги проти Майнца, який відбудеться в суботу, 21 жовтня. Тепер рішення за Томасом Тухелем та самим Ноєром.

Нагадаємо, у грудні минулого року. Мануель зламав гомілку, коли катався на лижах. Через важку травму 37-річний голкіпер пропустив понад 10 місяців. За його відсутності ворота Баварії захищав Свен Ульрайх.

Раніше повідомлялося, що Баварія знайшла заміну Ноєру в Боруссії Дортмунд.

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