Ноєр може зіграти проти Майнца

Мануель Ноєр незабаром має повернутися на поле

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр може повернутися на поле після 10-місячної перерви.

Про це повідомляє журналіст Kiker Георг Гольцнер.

Лікарі дали зелене світло на його участь у матчі 8-го туру Бундесліги проти Майнца, який відбудеться в суботу, 21 жовтня. Тепер рішення за Томасом Тухелем та самим Ноєром.

Нагадаємо, у грудні минулого року. Мануель зламав гомілку, коли катався на лижах. Через важку травму 37-річний голкіпер пропустив понад 10 місяців. За його відсутності ворота Баварії захищав Свен Ульрайх.

Раніше повідомлялося, що Баварія знайшла заміну Ноєру в Боруссії Дортмунд.