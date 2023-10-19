Азар пояснив завершення кар’єри

Колишній вінгер Челсі та Реала Еден Азар перестав отримувати задоволення від футболу через що вирішив завершити кар'єру гравця.

Про це розповів сам футболіст.

"Про завершення кар'єри я думав уже якийсь час. Це було досить складне рішення. У мене був складний період у Реалі, а їхати кудись заради грошей я не хотів.

Я не хотів іти грати кудись заради грошей. Я не отримував задоволення від тренувань... і я більше не грав. Рішення було простим

Що стосується трансферних чуток, то це все нісенітниця. Шансів закінчити в Бельгії я не мав", – сказав Азар.