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Азар пояснив завершення кар’єри

Бельгієць не хотів грати заради грошей.
Сьогодні 11:10 133 0
Азар пояснив завершення кар’єри
Фото - Getty Images

Колишній вінгер Челсі та Реала Еден Азар перестав отримувати задоволення від футболу через що вирішив завершити кар'єру гравця.

Про це розповів сам футболіст.

"Про завершення кар'єри я думав уже якийсь час. Це було досить складне рішення. У мене був складний період у Реалі, а їхати кудись заради грошей я не хотів.

Я не хотів іти грати кудись заради грошей. Я не отримував задоволення від тренувань... і я більше не грав. Рішення було простим

Що стосується трансферних чуток, то це все нісенітниця. Шансів закінчити в Бельгії я не мав", – сказав Азар.

Нагадаємо, Азар завершив професійну кар'єру у 32 роки.

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