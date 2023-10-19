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Салах підтримав Палестину

Мохамед Салах закликав зупинити ізраїльсько-палестинський конфлікт
Сьогодні 10:25 200 0
Салах підтримав Палестину
Фото - Getty Images
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Форвард Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамед Салах підтримав Палестину та закликав світових лідерів зупинити ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Про це він розповів в Instagram.

"У такий час важко говорити. Зараз бачимо дуже багато насильства та жорстокості. Страшно спостерігати за ескалацією за останні тижні.

Кожне життя священне і має бути захищене. Це все треба зупинити. Сім'ї розвалюються. Очевидно, що до Сектору Газа потрібно доставити гуманітарну допомогу.

Сцени в лікарні вчора ввечері були жахливими. Людям із Гази терміново потрібна їжа, вода та медикаменти. Я закликаю світових лідерів запобігти подальшому вбивству безневинних душ. Людство має перемогти", – заявив Салах.

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Допис, поширений Mohamed Salah (@mosalah)

Раніше Салах зробив пожертву на потреби жителів сектора Гази.

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