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Ребров: 6 очок залишають нам шанс здобути друге місце у групі

Ребров прокоментував жовтневі матчі збірної України
Сьогодні 16:36 535 0
Ребров: 6 очок залишають нам шанс здобути друге місце у групі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жовтневих матчів кваліфікації Євро-2024.

Про це він написав у інстаграмі.

"Дякую усім за ще один продуктивний збір! 6/6 очок залишають нам шанс здобути друге місце у цій важкій групі. В нас залишається найважливіша, вирішальна гра проти Італії через місяць.

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Хоч і домашній матч ми в котрий раз будемо проводити далеко від дому, я дуже сподіваюсь та вірю у вашу підтримку, яка була на найвищому рівні у Трнаві, Вроцлаві та Празі у цьому відборі - вона нам буде дуже важлива!" - написав Ребров.

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Допис, поширений Serhiy Rebrov (@rebrov_serhiy)

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